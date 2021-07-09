JPMorgan: Türkiye salgın öncesi dönemlere daha hızlı dönecek

JPMorgan: Türkiye salgın öncesi dönemlere daha hızlı dönecek

Türkiye'de koronavirüs salgınını oluşturduğu olumsuz ekonomik koşulları diğer ülkelerden daha önce atlatacağını ortaya koyan bir tespit de JPMorgan'dan geldi.

JPMorgan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülke salgın öncesi dönemlere daha hızlı döneceğini belirtti.

"TÜRKİYE, SİNGAPUR, HİNDİSTAN VE BREZİLYA HIZLI NORMALLEŞECEK"

JPMorgan salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.

ABD'li banka tarafından yayınlanan raporda, salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi.

“NORMALE DÖNÜŞ İÇİN GEREKLİ OLAN AŞI EŞİKLERİ ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR”

Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye de aşılama hızı nedeniyle ile normalleşmeye daha yakın ülkeler arasına girdi.