JPMorgan'dan Türk Lirası tavsiyesi JPMorgan, gelişmekte olan ülke para birimleri ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Banka değerlendirmesinde, Türk Lirası ile ilgili bir tavsiyede bulunarak TCMB'nin de yıl sonuna kadar faizi 500 baz puan artıracağı tahmininde bulundu.

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ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, gelişmekte olan ülke para birimleri değerlendirmesinde Türkiye'ye yer verdi.

Kurum, taktiksel olarak ağırlık artırma tavsiyesi verirken, Türk Lirası'ndaki ağırlık artırma tavsiyesini ise korudu.

JPMorgan, gelişmekte olan para birimleriyle ilgili müşterilerine servis ettiği notta, Türk Lirasına ilişkin de kısa bir değerlendirmede de bulundu.

Gelişen ülke para birimlerine yönelik tavsiye ağırlık artırma tavsiyesi

JPMorgan Gelişen Piyasalar Stratejistleri Jonny Goulden, Saad Siddiqui ve Tales Padilha tarafından hazırlanan notta, ABD tahvil getirilerindeki ralli ve verilerde yaşanan dengelenme ve gelişen ülke merkez bankalarının dış riskler dolayısıyla daha temkinli, hatta şahin olmaları nedeniyle gelişen ülke para birimlerine yönelik tavsiye ağırlık artırma olarak belirlendi.

Türk Lirası tavsiyesi

Banka stratejistleri, Türk Lirası ile ilgili mevcut tavsiyelerini de "ağırlık artır" olarak korudu.

Merkez Bankası'nın politika adımları ile ilgili görüş

JPMorgan daha önce geçtiği ayrı bir notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz patikasına yönelik daha şahin bir tutum alacağına işaret eden öngörülerde bulunmuştu.

TCMB'nin politika faizi tahmini

JPMorgan'ın küresel gelişmekte olan piyasalar hisse araştırma ekibinin raporunda değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Türkiye Başekonomisti Fatih Akçelik, 2023 yıl sonu politika faizi tahminlerini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardıklarını belirtmişti.

Kasım ve aralık aylarında 250'şer baz puanlık faiz artışı bekleniyor

Akçelik, TCMB'nin faiz kararı metnindeki şahin söylemin kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla kasım ve aralık aylarında 250'şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini söylemişti.

Bankanın 2024 yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 45 seviyesinde kaldı.