Kabine öncesi piyasa hareketli: Altın rekor tazeledi... İşte son durum! Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yükseliş eğilimini dördüncü güne taşıdı ve gram altının fiyatı da buna paralel olarak artış gösteriyor.

AA

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 1.323 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne 1.331 liradan yükselişle başlamasının ardından 1.328 lira seviyesinde işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları çeyrek altın 2 bin 192 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 933 lira, tam altın 8 bin 770 liradan ve yarım altın ise 4 bin 385 liradan satılıyor

Altın fiyatını etkileyen etmenler

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pozitif seyrettiğini belirterek, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin olduğunu kaydetti.

Altının onsu 1.978 dolar

Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yükseliş eğilimini dördüncü güne taşıyarak şu sıralarda 1.978 dolardan alıcı buluyor.

Ons altında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.960 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.