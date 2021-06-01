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    Kademeli normalleşme ile bilet satışları arttı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme planından sonra bir hafta öncesine göre bilet sorgularında 1,8 kata yakın artış yaşandı.
    • AA
    • 01.06.2021 - 00:15
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    Kademeli normalleşme ile bilet satışları arttı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 1 Haziran’dan sonra uygulanacak olan kademeli normalleşme planını açıkladı.

    BİLET SATIŞLARI ARTTI

    Erdoğan’ın açıklamasında sonra otobüs ve uçak biletleri satışlarında 1,8 kata yakın artış yaşandığı bildirildi.

    Online bir bilet platformu bilet satışı artışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mayıs ayının ikinci yarısında gördüğümüz hareketlilik daha çok yazlık yörelere yönelik bir talepten kaynaklıydı. Bu akşamdan itibaren ise, cumartesi günlerine ait yasağın kalkması ve restoran ve kafelerin açılması nedeniyle, daha çok İstanbul-Bursa, İstanbul-Çanakkale, Ankara-Nevşehir, Konya-Mersin gibi günübirlik veya 2 günlük gezilere dönük otobüs bileti talepleri geldiğini görüyoruz. İlk ve orta okullara yönelik yüz yüze eğitim kararının detaylarının netleşmesiyle tüm şehir merkezlerine doğru bir hareketlilik daha yaşanmasını ve uçak bileti taleplerinin de yoğunlaşmasını bekliyoruz." dedi.

    Kademeli normalleşme ile bilet satışları arttı #1

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