Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı

Trakya'da, kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, koronavirüs sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimine göre, yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek. Yine aynı kapsamda saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

PAZAR GÜNLERİ SADECE PAKET SERVİS

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

KIRKLARELİ'NDE HAREKETLİLİK

Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

"AÇIKLAMALARI TAKİP EDİYORUZ"

Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini söyledi. Kararın tüm esnafı mutlu ettiğini anlatan Sürer, "Hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu. İşletmelerin açılması iyi oldu. Çünkü esnafın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Hizmet sektöründeki arkadaşlarımız çok zorlandı." dedi.

"HERŞEYİ ÖZLEDİK"

Sürecin herkes için bereketli olması temennisinde bulunan Sürer, "Ülkemiz için vatanımız için herkes için hayırlı olsun. Çok büyük bir heyecan var. Her şeyi özledik. Yaklaşık 4 ay 5 ay oldu müşteri almıyorduk." ifadelerini kullandı.

"ERKEN SAATTE GELEREK HAZIRLIKLARI TAMAMLANDIK"

Kahvehane işletmecisi Yücel Tüzün ise özledikleri müşterilerini bugün karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Tüzün, erken saatte işletmesine gelerek hazırlıklarını yaptığını söyledi.