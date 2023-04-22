Kadın girişimci programına 7 Türk kadın girişimci seçildi Uluslararası kurumlar açtıkları programlarla çeşitli ülkelerden seçtikleri kurumlara çalışmalarını geliştirmek için hibe desteğinde bulunuyor. Bunlardan birinin kapsamına 7 Türk şirketini alması yankı uyandırdı.

AA

Ufuk Avrupa Programı'nın Avrupa Yenilik Ekosistemleri Çalışma Programı kapsamında Women TechEU yürütülüyor.

Women TechEU 'nun 2022 yılı çağrısı sonuçları açıklandı.

Program kapsamında Türkiye'den 7 kadın girişimciye destek sağlanmasına karar verildi.

Kapsama alınan firmaların çalışmalarının araştırmaya dayalı ve sürdürülebilir faaliyetleri içerdiği görüldü.

Türkiye en çok sayıda firması desteklenen 6. ülke

Çağrı sonuçlarına göre, Türkiye, tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok sayıda firması desteklenen 6. ülke olarak kayıtlara geçti.

Tüm Avrupa'dan 467 başvurunun yapıldığı çağrının sonucunda desteklenmeye hak kazanan 134 firma arasında Türkiye'den kadın araştırmacılar tarafından yönetilen 7 firma bulunuyor.

75 bin euro hibe

Program kapsamında, kadın araştırmacılar tarafından yönetilen şirketlerin AR-GE ve yenilik odaklı çalışmalarına 75 bin euro hibe sağlanıyor.

525 bin euro hibe

Türkiye'den desteklenmeye hak kazanan, kadın üst düzey yöneticiler tarafından yönetilen firmalar da projelerini gerçekleştirebilmek için toplamda 525 bin euro hibe alacak. Ayrıca bu firmalara, InvestEU ve Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network - EEN) tarafından düzenlenen özel etkinliklere katılma imkanı sağlanacak.

"7 kadın teknoloji tabanlı girişimcimiz hepimizi gururlandırdı"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için toplumun her kesiminin güçlüklere karşı yeni bakış açıları geliştirebilmesi gerektiğini söyleyerek düşüncelerini şöyle aktardı: