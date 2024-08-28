Kadın girişimcilere 'TKDK Proje Hazırlama Eğitimi' başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla "IPARD Programına İlişkin İş Birliği Protokolü" 5 Temmuz'da imzalandı.
"IPARD Programına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında "TKDK Proje Hazırlama Eğitimi"nin ilki bugün Ankara'da başlıyor.
EĞİTİMLER ÜCRETSİZ VERİLECEK
Bu kapsamda, protokolle kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmaları amacıyla, IPARD kırsal kalkınma projelerini hazırlayabilmelerine imkan sağlayacak ücretsiz "TKDK Proje Hazırlama Eğitimi" verilmesi ve kırsal alandaki kadınların güçlenmelerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi planlandı.
EĞİTİMLERİN İLKİ BUGÜN YAPILACAK
TKDK Proje Hazırlama Eğitimlerinin ilki, Ankara'da Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı'nın katılımıyla bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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