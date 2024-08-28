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Kadın girişimcilere 'TKDK Proje Hazırlama Eğitimi' başlıyor

Kadın girişimcilere 'TKDK Proje Hazırlama Eğitimi' başlıyor Kadınların iş alanlarında aktif olmasını sağlamak için yapılan çalışmalara tarımsal ve kırsal kalkınmayı hedefleyen ücretsiz verilecek bir eğitimle devam ediliyor.