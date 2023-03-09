Kadın kooperatiflerine 2022'de 13,7 milyon lira hibe verildi Kooperatifleşme Türkiye'nin dayanışma geleneği temelinde yükselmiş oluşumlar olarak kabul ediliyor ve kadın kooperatifleri de eğitim ve finans desteğinden ayrıcalıklı olarak yararlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı" kapsamında kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık uyguladı.

54 ilden 141 kooperatifin 144 projesine destek verildi

Geçen yıl, çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 54 ilden 141 kooperatifin 144 projesine, 13 milyon 669 bin 98 lira hibe desteği verdi.

KOOP-DES

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES yürütülüyor.

Kadın kooperatiflerine eğitim

Bakanlıkça, kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler de düzenleniyor. Bu programlar, kaymakamlıklar, belediyeler, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kadın girişimcilerden gelen talepler doğrultusunda organize ediliyor.

1.429 katılımcı eğitimden yararlandı

Söz konusu eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden 2022 yılında çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere yaklaşık 1.429 katılımcı yararlandı.

Kadın ihracatçılar için projeler

Bakanlık, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin yurt dışı pazarlara dahil edilmelerine destek olmak amacıyla Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı, Türkiye Kadın ve Genç Girişimci Online-Fiziki Network Programı, W2W-Ulusal Kadın İhracatçı Platformu, Melek Yatırımcı Ağı Projeleri gibi projeler de geliştirdi.