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    Kadın kooperatiflerine teşvik yasası TBMM'de kabul edildi

    Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.10.2021 - 23:06
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    Kadın kooperatiflerine teşvik yasası TBMM'de kabul edildi

    Kooperatif Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Yeni düzenleme, kooperatiflerde daha şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim sağlamayı hedefliyor.

    BİLGİ SİSTEMİ İLE ÜYELER TAKİP EDİLEBİLECEK

    Kurulacak olan bilgi sistemi ile üyeler kooperatifin faaliyetlerini takip edebilecek, gelir gider raporlarını, bilançoları bu sistemden izleyebilecek. Üyeler, seçim öncesi listeleri de sistemden görebilecek.

    Kadın kooperatiflerine teşvik yasası TBMM de kabul edildi #1

    ÜYELİK BAŞVURUSU 1 AY İÇİNDE KARARA BAĞLANACAK

    Kooperatif yönetim kurulu, üyelik başvurularını 1 ay içinde karara bağlayacak. Yönetimde bulunanlar başka bir kooperatifte görev alamayacak.

    KADINLARDAN BAŞVURU HARCI ALINMAYACAK

    Yeni düzenlemeyle kadın kooperatifleri teşvik edilecek. Kadın kooperatifçiliğini desteklemeye yönelik istisnalar sağlanacak. Kadınlardan başvuru harcı alınmayacak.

    Kadın kooperatiflerine teşvik yasası TBMM de kabul edildi #2

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