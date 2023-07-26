Kadın kooperatiflerine yönelik hibe tutarları güncellendi Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, KOOP-DES'te kadın kooperatiflerine yönelik, alım desteği verildiğini ve istihdamı artıracak hibe tutarlarının güncellendiğini duyurdu.

AA

Organize olan kadın üreticilere yapılan destek miktarları aktarıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncellemeyle alım desteklerinin üst sınırları yüzde 100, istihdam desteklerinin üst sınırlarının ise yaklaşık yüzde 33 artırıldığını ilan etti.

2020, 2021, 2022 yıllarında 474 kadın kooperatifinin 511 projesine yaklaşık 50 milyon lira hibe desteği verdiklerini belirten Bolat, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin proje tutarlarının yüzde 75'ini Bakanlıkça karşılandığını da hatırlattı.

"Destek üst sınırları mal alımında 400 bin liraya, hizmet alımında 60 bin liraya, istihdamda 274 bin liraya yükseltildi"

KOOP-DES kapsamında ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bu kapsamda, 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncellemeyle alım desteklerinin üst sınırları yüzde 100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık yüzde 33 artırılmış, mal alım desteğinin üst sınırı 400 bin liraya, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60 bin liraya, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274 bin liraya yükseltilmiştir. Destek programına ilişkin başvurular 14 Ağustos'a kadar Ticaret il müdürlüklerimize yapılabilmektedir.

Projelere ilişkin personel istihdamına destek veriliyor

Bolat, program kapsamında makine veya ekipmanla ilgili alımlar ile kooperatiflerin projelerine ilişkin personel istihdamına destek verdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti: