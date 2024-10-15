Kadınlara ait projelere 29 milyar lira yatırım

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, IPARD Programı kapsamında kurum tarafından desteklenen projelerde kadınlara pozitif ayrım yaptıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye tarafından finanse edilen IPARD Programı ile TKDK tarafından projelerin desteklendiğini ifade eden Antalyalı, bu kapsamda kadın yatırımcılara ek puanlar verdiklerini söyledi.

Antalyalı, kadınlara pozitif ayrıma dikkati çekerek, IPARD Programı'nda pozitif ayrım yapılan kadın girişimcilerin 27 bin kişiye iş kapısı açtığını belirtti.

PROJELERDE PUANLAMA VAR

Bu kapsamda, süt ve yumurta üretimi konularındaki hayvancılık yatırımları için ek 10 puan, tarımsal ürünlerin işleme ve pazarlamasına yönelik yatırımlar için ek 5 puan, bitkisel üretim, arıcılık, el sanatları, kırsal turizm gibi çiftlik faaliyetleri yatırımlarında ek 15 puan verilmek suretiyle proje seçimindeki puanlama aşamasında kadın yatırımcılarımızın projelerinin ön sıralara çıkması sağlanmaktadır.

"KADINLARA AİT PROJELERE 29 MİLYAR LİRA YATIRIM"

Antalyalı, IPARD kapsamında yapılan pozitif ayrım dolayısıyla çok sayıda projenin kadınlar tarafından sunulduğuna işaret ederek, şu bilgiyi verdi: