Kadınların pay senetlerine ilgili giderek artıyor

MKK verileri, kadınların pay senetlerine olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) pay senedinin büyüklüğü, katılımcı sayısı ve kadınların bu sayı içinde kapladığı alanla ilgili verileri paylaştı.

Verilerine göre, pay senedi piyasa değeri yılbaşından bu yana yüzde 181 arttı.

ay senedinin piyasa değeri 6 trilyon 123 milyar lira oldu. Bu dönemde aylık piyasa değeri artışı 804 milyar lira olarak hesaplandı. Yılbaşından bu yana pay senedi piyasa değeri 3,94 trilyon lira arttı.

3 milyon 648 bin kadın yatırımcı



25 Aralık tarihi itibariyle Borsa İstanbul’da pay senedi alan yatırımcıların sayısı 3 milyon 648 bine yükseldi. Yılın başından bu yana pay senetlerindeki kadın yatırımcıların oranı ise yüzde 35’e yükseldi.

3 yatırımcıdan biri kadın

Borsa İstanbul’da pay senedi alan kadın yatırımcı sayısı artış gösterdi. Pay senedi alanların yüzde 35’i kadın, yüzde 65’i erkeklerden oluştu.

Risk iştahı kritik seviyenin üzerinde

İHA'nın haberine göre öte yandan MKK tarafından haftalık olarak hesaplanan Risk İştahı Endeksi (RISE) eşik değer olan 50’nin üzerinde seyrediyor. Yatırımcı portföy değişimlerine dayanan RISE, 23 Aralık ile biten haftada değişim metodu ile 54,58 olarak hesaplandı.