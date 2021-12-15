Kadınların yaptığı kapı süsleri Burdur'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Kadınların yaptığı kapı süsleri Burdur'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü'nün izin ve desteğiyle ormanlardan toplanan kozalak, dal ve bazı meyvelerden çelenk şeklinde kapı süsü yapan kadınların öyküsü ihracata kadar uzandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinde kadınların ürettiği kapı süsleri, o kadar beğenildi ki zamanla yöre halkının geçim kaynağı haline geldi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün izin ve desteğiyle biyolojik çeşitliliğin ön plana çıktığı Kocaaliler kırsalındaki ormanlardan toplanan kozalak, dal ve bazı meyvelerden çelenk şeklinde kapı süsü yapan kadınlar, hane ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

BİR ÇELENKTEN 4 LİRA 50 KURUŞ KAZANIYORLAR

Ağustos-aralık döneminde yılbaşı için kapı süsü üreten kadınlar, bir çelenkten 4 lira 50 kuruş kazanıyor, her bir kadın günde en az 30, en fazla 100 çelenk hazırlıyor.

Ürünler, Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka ve Finlandiya'ya satılıyor.

"BELDE SAKİNLERİNİN YÜZDE 90'I BU İŞLE İLGİLENİYOR"

Beldede faaliyet gösteren bir ihracatçı firmanın yetkilisi Fatih Yüce, yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaşadığı beldede halkın yüzde 90'ının bu işle ilgilendiğini söyledi.

Yüce, çelenkleri daha çok evlerde kadınların yaptığını, ürünlerin tamamının ihraç edildiğini dile getirdi.

"AVRUPA'DA NOEL SÜSLEMELERİNDE KULLANILIYOR"

Çelenklerin Avrupa'da Noel süslemelerinde kullanıldığını belirten Yüce, şöyle dedi:

"Yılbaşı yaklaştıkça talep yoğun, yetişmeye çalışıyoruz. Bunu Avrupa'da kapı süsü olarak veya mezarları ve anıtları süslemede kullanıyorlar. Birbirlerine Noel hediyesi olarak veriyorlar. Güzel bir ihracat ürünü. Çeşitli modellerimiz var. Sezonda yaklaşık 500-600 bin civarında çelenk üretimi yapıyoruz. Beldemiz için bu iş büyük bir gelir kaynağına dönüştü. Sadece bizim firmamız çelenk üretiminde beldeye sezonda yaklaşık 8-10 milyon lira civarında ekonomik katkı sağlıyor."





"ÇEŞİT ÇEŞİT, RENGARENK ORMAN MEYVELERİ KULLANILIYOR"

Bir diğer ihracatçı firmanın yetkilisi Mustafa Karakaş da çelenk yapanların yanı sıra yapıma destek veren, malzemeyi toplayanların da bu işten para kazandığını söyledi. Çelenklerde 10-15 çeşit orman meyvesi kullanıldığını ifade eden Karakaş, "Beldedeki neredeyse herkes için bir gelir kaynağı oldu. Çeşit çeşit, rengarenk orman meyveleri kullanılıyor. Yaban mersini ve dalı, çelengin ana maddelerini oluşturuyor. Kadınlar bu ürünleri demir telle çemberlere sarıyor, işliyor. Çelenkçilik beldemizin ekonomi anlamında kaderini değiştiren bir sektör haline geldi. Antalya üzerinden yılbaşı için direkt yurt dışına ihraç ediyoruz." diye konuştu.

"BELDEDE ÇELENK YAPIMININ 2001'DE BAŞLADI"

İşçilerden sorumlu Münevver Atik, 19 yıldır bu sektörde çalıştığını, beldede çelenk yapımının 2001'de başladığını dile getirdi. Bazı kadınların firmaların atölyelerinde çalıştığını belirten Atik, "Çemberlere dalları sarıyoruz, üzerine kozalak, okaliptus, kuşburnu, kızılcık, alıç, dağ çileği, kırmızı meyveler yerleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

"AYDA 10 BİN LİRA KAZANAN KADINLAR VAR"

Ayşe Düz, çocukluğundan beri çelenk yaptığını, bir ayda 10 bin lira kazanan kadınların olduğunu kaydetti.