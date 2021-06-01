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    Kağıt atıkların ithalat kontrolleri ile ilgili karar

    Kağıt atıkların ithalat kontrollerin yapılması için Çobanbey Gümrük Müdürlüğü de yetkilendirilerek, kontrol noktalarının sayısı artırıldı.
    • AA
    • 01.06.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 11:23
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    Kağıt atıkların ithalat kontrolleri ile ilgili karar

    Kağıt atıkların ithalatını denetleyecek bir gümrük müdürlüğü daha yetkilendirildi.

    Kağıt atıklarının ithalatı ile ilgili gündem devam ederken, Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    İTHALAT KONTROLLERİNİN YAPILACAĞI SINIR GÜMRÜK KAPILARI ARASINA YENİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ EKLENDİ

    Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki atıkların ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerinin yapılacağı sınır gümrük kapıları arasına "Çobanbey Gümrük Müdürlüğü" de eklendi.

    Kağıt atıkların ithalat kontrolleri ile ilgili karar #1

    KAĞIT ATIĞI İŞLEMLERİ YAPILACAK

    Bu gümrük müdürlüğünde kağıt atıklarına ilişkin işlemler yapılacak.

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