Haberler

Ekonomi Haberleri

Kağıt atıkların ithalat kontrolleri ile ilgili karar

Kağıt atıkların ithalat kontrolleri ile ilgili karar

Kağıt atıkların ithalat kontrollerin yapılması için Çobanbey Gümrük Müdürlüğü de yetkilendirilerek, kontrol noktalarının sayısı artırıldı.