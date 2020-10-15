Kağıt ürünleri ihracatı 1.28 milyar dolara ulaştı

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü, ocak-eylül döneminde 1 milyar 280 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), kağıt ve kağıt ürünleri sektörü haziran, temmuz, ağustos ve eylül döneminde toparlanma yaşadı.

Başta İngiltere olmak üzere, Almanya, ABD, Çin, Bulgaristan, Mısır, Fas, İsrail, Irak ve İran en çok ihracat yapılan ülkeler oldu.

KAĞIT ÜRÜNLERİ İHRACATI, ÇİN’DE YÜZDE 216,52, ABD'DE YÜZDE 106 BÜYÜDÜ

Öte yandan, Türk kağıt ve kağıt ürünleri sektörü Çin'i en çok ihracat yapılan beşinci ülke konumuna getirdi. Yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre değer bazında kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı, Çin’de yüzde 216,52, ABD'de yüzde 106 büyüme gösterdi.

“ÜRETİM SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ÜRETİCİ OLDUK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, sektörün ihracat pazarlarının ağırlıklı olarak endüstrisi gelişmiş ülkeler olduğunu aktararak, "Yüzde 11'ini elinde bulundurduğumuz Avrupa karton ambalaj pazarı üretim sıralamasında İngiltere'yi de geride bırakarak iki basamak yükseldik ve üçüncü büyük üretici olduk." şeklinde açıklama yaptı.