Kahramanmaraş depreminden etkilenen çiftçilerin hasar tespitinde ek süre Kahramanmaraş depremi, etrafındaki 11 ili etkiledi. Tarım ve hayvancılık yapanlar da bu depremden yara aldı. Kısa sürede üreticinin hasarını tespit ederek zararlarının karşılanmasına başlandı.

AA

Kahramanmaraş depreminde hasar alan tarım alanlarının genişliği hasar tespit komisyonuna ek süre tanınmasına yol açtı.

Yıkıcı depremin ardından üreticiye sağlanan olanakların yer aldığı kararla birlikte, hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulmuş ve komisyonlarda, ilgili kamu kurumları ve ziraat odalarından temsilciler görevlendirilmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin hasarlarının tespiti için görevlendirilen bu komisyonlara, 3 ay ek süre verildi.

Hasar tespit komisyonu kararları, en geç 6 aya çıkartıldı

Kararla, hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmasına ilişkin süre 6 ay olarak değiştirildi.

Karar, 6 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Çiftçinin kredi borçları ertelendi

Alınan akralara göre ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, 22 Şubat'ta yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1 yıl ertelenmişti.