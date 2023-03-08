Kahramanmaraş'ın ünlü kırmızı biberi hasar gördü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen 11 ildeki ekonomik aktörler mercek altına alındı. Maraş biberi üzerine yoğunlaşan araştırmalar, elde edilen ürünün yüzde 95'inin hasar aldığını belirledi.

Türkiye, bundan sonraki süreçte, ana üreticilerin binaları depremde hasar almasıyla birlikte Maraş biberi bulmakta zorluk çekebilir.

Kahramanmaraş'ta üretim tesisleri büyük oranda yıkılan Maraş biberi üreticileri, biber ve makinelerin binalardaki enkazın altında kalmasından dolayı sektörün ağır darbe almasının üzüntüsünü yaşıyor.

Üreticilerin binaları yıkıldı

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Maraş biberi üretiminin yapıldığı Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Odun Ambarı mevkiinde 100'e yakın işletmenin büyük kısmı depremde yıkıldı, kalanları da ağır hasar aldı.

Sektör olumsuz etkilendi

Aroması ve acılığını verimli topraklarından alan, kentin adıyla anılan biberi üreten tesislerin yıkılması, sektörü olumsuz etkiledi.

Dünya markası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, pul ve toz olarak tüketilen tescilli Maraş biberinin dünyaya mal olmuş marka olduğunu söyledi.

Ciddi hasar yaşandı

Biber üretimi yapan işletmelerin bulunduğu bölgede deprem nedeniyle ciddi hasar yaşandığına işaret eden Buluntu, "Kahramanmaraş'ın bir değeri, simgesi olan biber üretimine bir an önce başlanması lazım." dedi.

Yer tahsisi konusunda çalışılıyor

Üretim sezonunun yaklaştığını, yeni üretim tesislerinin kurulması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yer tahsisi konusunda çalıştığını belirten Buluntu, çözüm arayışlarını dile getirerek şunları söyledi:

Esnafımızın bir an önce faaliyete geçmesi için çözüm bulunması lazım. Ya yerinde çözüm ya da geçici olarak işletmelerimizin faaliyetlerini yürütebilmesi için hızlı şekilde yer tahsisi yapılması gerekiyor.

"Yılda 25 bin ton üretim yapılıyor"

Maraş Biberi Kümelenme Derneği Başkanı Muhittin Balçın, kentte yılda yaklaşık 25 bin ton biber üretimi yapıldığına dikkati çekti.

6 bin kişilik istihdam alanı

Sektörün tarladan itibaren kademe kademe 6 bin civarında insana istihdam sağladığını vurgulayan Balçın, yeni mahsul üretiminin yaklaşık 6 ay sonra başlayacağını dile getirdi.

"4-5 işletme ayakta kaldı"

Balçın, yeni mahsul çıkmadan iş yerlerinin ayağa kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: