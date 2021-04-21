Kahramanmaraş'ta hemen hemen bütün fırınların ürettiği çörek, Ramazan ayı geldiğinde tok tutması özelliği ile daha çok aranır oldu.

Kahramanmaraş’taki fırınlarda, birbirinden farklı lezzetlerle günde ortalama 10 ton çörek üretiliyor. İftar ve sahur yiyeceklerinin başında gelen çörek, Ramazan ayında bolca tüketiliyor.

EN ÇOK TÜKETİLEN ÇEŞİT YUMUŞAK MARAŞ ÇÖREĞİ

Birbirinden farklı tat ve şekillerde üretilen çöreklere rağbet artarken, en çok tüketilen çeşit ise yumuşak Maraş çöreği oldu.

Kahramanmaraş’ta fırınlar günde 10 ton çörek üretiyor VİDEO

TAŞ FIRINLARDA ODUN ATEŞİNDE PİŞİRİLİYOR

Taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen coğrafi işaret tescilli Maraş çöreğinin en büyük özelliği ise doğal ve doyurucu olması.

Çöreğe rağbetin Ramazan ayında arttığını anlatan fırıncı Fehmi Büyükdereli, “26 çeşit çörek üretiyoruz. Önceleri yumuşak çörek ağırlıklı satılıyordu ve şuanda çıtır, cips, kıtır derken kendi içinde çeşitlendirerek fındıklı, fıstıklı, cevizli, acılı, kepekli gibi çeşitli çörekler üretiyoruz. En büyük ilgi her zaman olduğu gibi yumuşak taş fırın çöreğine. Kahramanmaraş’ta Ramazan ayında hoşafla tüketilen çörek… Özellikle iftara saatler kala yoğunluk oluşuyor. Sahura özellikle yumuşak çörek tercih ediyor insanlar." dedi.

“ŞEHRİMİZDE NEREDEYSE TÜM FIRINLARIMIZDA ÇÖREK ÜRETİLİYOR”

Kahramanmaraş’ta çörek üretiminin fazla olduğunu da ifade eden Büyükdereli, "Şehrimizde neredeyse tüm fırınlarımızda çörek üretilmektedir. Yaklaşık günlük 10 ton kadar çörek üretimi var. Biz de günlük yaklaşık 600 kilogram çörek üretimi yapıyoruz. Pandemi dolaysıyla hijyen koşullarını artırdık.” dedi.

“RAMAZAN'DA YOĞUN TÜKETİYORUZ”

12 yıldır Kahramanmaraş’ta olduğunu ve çöreğini çok sevdiğini ifade eden Yasemin Ataş ise, “Gaziantepliyim, çörekle 12 yıl önce tanıştım ve çok güzel. Ramazan ayı nedeniyle yoğun şekilde tüketiyoruz.” diye konuştu.