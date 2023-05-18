Kahramanmaraş'ta geçici esnaf çarşısında 135 iş yeri, sahiplerine teslim edildi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iş yerleri hasar alan esnafın çalışacağı ortamlara geçişleri başladı.

AA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda geçici esnaf çarşısının kura töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta geçici esnaf çarşısında 135 iş yerinin, sahiplerine teslim edilebilmesi için kura çekimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, törende, yaptığı konuşmada, 14 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek için teşekkür etti.

Bakanı Kirişci, esnaf çarşısının kura töreninde, seçimle ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:

Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı'mıza güçlü bir destek alarak yolumuza, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle geçecek seçimle devam edeceğiz.

"Cumhur İttifakı Meclis'te 322 milletvekili ile çoğunluğu temsil ediyor"

14 Mayıs seçimlerine değinen ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te 322 milletvekili ile çoğunluğu temsil ettiğini söyleyen Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

Cumhurbaşkanlığı seçimi de yüzde 49,5'ta kaldı. 21 yıldır aktif siyasette olan AK Parti'nin dönemleri içerisinde ilk defa olan bir şey. İlk defa Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur şeklinde icra edilecek. Bu da aslında ülkemizin, şanlı demokrasi tarihimizin önemli bir kazanımı. Biz 'kıl payı kaybettik' veya 'bizi niye desteklemediniz' demiyoruz. Bu millet iradesinin bir tecellisidir, buna saygı duyuyoruz.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy veren birinci il"

Seçimde Kahramanmaraş'ın büyükşehirler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok oy veren birinci il olmasından dolayı teşekkür eden Kirişci, "Kahraman kente, hemşehrilerimize, aziz milletimize bu yakışırdı. Biz bu 71,9'u inşallah 28 Mayıs'ta daha yukarılara çıkaralım arzusu içerisindeyiz." dedi.

"Bütün kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun"

Oy kullanmak için kente gelen vatandaşların özverisinin de çok kıymetli olduğunun altını çizen Kirişci, 28 Mayıs'ta bu sayının artmasını talep etti. Kirişci, şöyle konuştu: