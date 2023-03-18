Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıda esnaf satışlara başladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Kahramanmaraş’ta bulunan Tarihi Kapalı Çarşıda bulunan çok sayıda iş yerini de kullanılamaz hale geldi.

İş yerleri yıkılan ya da hasar gören tarihi Kapalı Çarşı esnafı, konteyner çarşılarda faaliyetlere başladı.

Yaşanan olumsuz durumun ardından Tarihi Kapalı Çarşı esnafının tekrar gelir elde etmesi ve ekonomik hayatın yeniden canlandırılması için Beyoğlu Belediyesi tarafından hayat geçirilen 15 konteyner çarşıda esnaf faaliyetlerine başladı.

Esnaf, geçen zorlu sürecin ardından tekrar ekmek kapılarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar ise kurulan konteyner çarşıda alışveriş yapıyor.

Geçen zorlu sürecin ardından tekrar faaliyetlere dönüklerini ifade eden terzi ustası Malik Ejder Bozbeylik, şöyle konuştu:

Bir başka esnaf Levent Gürbüz de normal şartlarda, Kahramanmaraş merkezde Tarihi Kapalı Çarşıda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Maalesef bu yaşanan depremden dolayı iş yerlerimiz kısmi çöküntüler yaşanmasından dolayı tekrardan bir zarar ziyan yaşanmaması için tahliye ettik. Sağ olsun Beyoğlu Belediye Başkanlığı bizlerle ilgilendi ve bu konteynerleri bize tahsis etti. Şu anda normal hayata dönmek için, küllerimizden dirilmek için tekrardan ticari faaliyetlerimize başladık. Şu anda üzülerek söylüyorum ki birçok kişi evine giremiyor. Diğer yandan da evi yıkılan insanlar var ve dağıtılan eşyalardan gidip almayan insanlarımız var. Hani maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız buraya gelip ufak tefek ihtiyaçlarını karşılayabilirler bizlerden.