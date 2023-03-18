Kahramanmaraş’taki depremlerden tekstil fabrikaları etkilendi Kahramanmaraş merkezli depremler etkilediği 11 ildeki iş hayatını felce uğrattı. Kahramanmaraş'taki fabrikalar tekrar ayağa kalkmak için formül arıyor.

Kahramanmaraş depremden önce Türkiye’deki iplik üretiminin yüzde 35’ini gerçekleştirip, 170-180 bin kişilik istihdam sağlıyordu.

İhracat durdu

Ticaret Bakanlığı'nın da ihracatın artırılması hedeflediği 5 pilot il arasında yer alan Kahramanmaraş’ta deprem sonrası üretimle birlikte ihracat da durdu.

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş’taki tekstil fabrikaları, kendilerini 5-6 yıl geriye attıklarını açıkladıkları depremden sonra ayağa kalkmaya çalışıyor. Fabrika yetkililerin tek bir amacı var, o da çok çalışarak kısa sürede bu açığı kapatmak.

İhracatın yüzde 86’sı tekstil

Kentten yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 86’sını oluşturan tekstilde, geçen yıl 1,5 milyar lira seviyesine ulaşılmıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında kentin farklı noktalarında bulunan birçok fabrika hasar gördü. Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen fabrikaların sahipleri, yaraların sarılmasıyla kısa sürede toparlanılacağına inanıyor.

"Kahramanmaraş Türkiye’deki pamuk ipliği, kumaş, denim üretiminde başı çekiyor"

Bir markanın Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın tekstilin merkezi bir şehir olduğunu, özellikle Türkiye’deki pamuk ipliği, kumaş, denim üretiminde başı çektiğini vurguladı.

Geçen yılın da tekstil sektörü için dünyadaki karışıklıklar, enerji fiyatlarındaki farklılaşma nedeniyle iyi geçmediğini belirten Balcıoğlu, yeni yeni toparlanma sürecine 2023 yılıyla birlikte girildiğini düşünürken depremin yaşandığını söyledi.

"Arz talep dengesi ve tedarik zincirinde bozulmalar yaşandı"

Deprem sonrası arz talep dengesi ve tedarik zincirinde bozulmalar olduğunu anlatan Balcıoğlu, insanların öncelikli beklentilerinin barınma sorunlarının çözümü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Konteyner kentlerin yeni yerleşim yerlerinin, kısa ve orta vadedeki yerleşim yerlerinin bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz. İnsanların burada yaşaması için gerekli olan sosyal ihtiyaçların bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bunlar sağlandıktan sonra tekstil sektörünün de bu esnada yaralarını sarıp, bina hasarlarını ve makinalarındaki arızalarını giderip, bir an önce üretime başlaması gerekiyor.

"Para kaynakları artırılmalı"

Finans kaynaklarının çok ciddi önem taşıdığının altını çizen Balcıoğlu, şu ifadelerini kullandı:

Para kaynakları konusunda bir kısım KGF destekleri açıklandı ama bunların biraz daha artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz burada en az 5-6 yıl bizi geriye atan bir süreç yaşadık. Bu sürecin hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyor. Bu 5-6 yılı o kadar zamanda değil, 1 yılda toparlamamız gerekiyor. Bu esnada bu desteklerle beraber bu insanların birlikte hareket ederek bunu ayağa kaldıracağına inanıyoruz.

"Birkaç yıla kadar daha iyi bir pozisyona gelebileceğiz"

Depremin, birçok fabrikada ağır hasar oluşturduğunu aktaran Balcıoğlu, şöyle konuştu:

Az hasarlı geçirenler de oldu, onlar ufaktan yarım veya düşük kapasitede de olsa faaliyete geçmeye başladı. Tek vardiya da olsa üretime geçilmeye başlanıldı. 1-2 ay içerisinde orta hasarlı olanlar da faaliyete geçecektir. Ancak yıkılan işletmeler var. Onların yeniden ayağa kalkması 1-1,5 seneyi bulacak belki ama benim konuştuklarım 'bu işi yapmayalım' demiyor. Tekrar ayağa kalkıp üretime başlamak istiyorlar. Bu deprem, sektörü şüphesiz etkileyecek ancak Kahramanmaraş eski olduğu pozisyona bir anda gelemeyebilir, birkaç yıla kadar daha iyi bir pozisyona gelebileceğini düşüyorum.

"1,5 milyar dolar ihracat rakamı vardı"

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balduk da Kahramanmaraş’ın depremden önceki verilere göre, Türkiye’deki iplik üretiminin yüzde 35’ini gerçekleştirip, 170-180 bin kişilik istihdam sağladığının altını çizerek, şöyle konuştu: