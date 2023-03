Kahramanmaraş’taki depremlerden tekstil fabrikaları etkilendi

Kahramanmaraş depremden önce Türkiye’deki iplik üretiminin yüzde 35’ini gerçekleştirip, 170-180 bin kişilik istihdam sağlıyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın da ihracatın artırılması hedeflediği 5 pilot il arasında yer alan Kahramanmaraş’ta deprem sonrası üretimle birlikte ihracat da durdu.

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş’taki tekstil fabrikaları, kendilerini 5-6 yıl geriye attıklarını açıkladıkları depremden sonra ayağa kalkmaya çalışıyor. Fabrika yetkililerin tek bir amacı var, o da çok çalışarak kısa sürede bu açığı kapatmak.

Kentten yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 86’sını oluşturan tekstilde, geçen yıl 1,5 milyar lira seviyesine ulaşılmıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında kentin farklı noktalarında bulunan birçok fabrika hasar gördü. Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen fabrikaların sahipleri, yaraların sarılmasıyla kısa sürede toparlanılacağına inanıyor.

Bir markanın Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın tekstilin merkezi bir şehir olduğunu, özellikle Türkiye’deki pamuk ipliği, kumaş, denim üretiminde başı çektiğini vurguladı.

Geçen yılın da tekstil sektörü için dünyadaki karışıklıklar, enerji fiyatlarındaki farklılaşma nedeniyle iyi geçmediğini belirten Balcıoğlu, yeni yeni toparlanma sürecine 2023 yılıyla birlikte girildiğini düşünürken depremin yaşandığını söyledi.

Deprem sonrası arz talep dengesi ve tedarik zincirinde bozulmalar olduğunu anlatan Balcıoğlu, insanların öncelikli beklentilerinin barınma sorunlarının çözümü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Konteyner kentlerin yeni yerleşim yerlerinin, kısa ve orta vadedeki yerleşim yerlerinin bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz. İnsanların burada yaşaması için gerekli olan sosyal ihtiyaçların bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bunlar sağlandıktan sonra tekstil sektörünün de bu esnada yaralarını sarıp, bina hasarlarını ve makinalarındaki arızalarını giderip, bir an önce üretime başlaması gerekiyor.