Kahve 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın gelecek dönemde bazı ülkelere tarife uygulayabileceğini belirtmesiyle artan endişeler geçen hafta emtia fiyatlarını baskıladı.

Bazı Brezilyalı çiftçilerin bu yılın mahsulünü teslim etmeyi ertelemeleri, arz sıkışıklığına ve alıcıların finansal kayıplarına neden oldu.

Öte yandan, Hindistan'ın 2024 ve 2025 yılı için şeker fabrikalarının etanol üretim kısıtlamalarını kaldırması şeker fiyatlarını baskı altında bırakırken bu durumun Hindistan'ın şeker ihracat kısıtlamalarını uzatabileceği anlamına geliyor.

GIDA EMTİALARINDA ARTIŞLAR

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de ise libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 1,3 azalırken, pamukta yüzde 1,4 yükseldi.

KANVENİN TON BAŞINA FİYATI YÜZDE 3,38 ARTTI

Kahve ise geçen hafta yüzde 6 değer kazanarak 47 yılın zirvesine ulaştı. Kakaonun ton başına fiyatı haftayı yüzde 3,38 artışla tamamladı.