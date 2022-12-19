Kahvenin fiyatı Brezilya’daki iklim koşullarına bağlı

Kahve fiyatları artmaya devam ederken bu artışın, kahvenin anavatanı Brezilya'daki yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.

Kahvenin kilosu 250 lira. Kahvenin fiyatının daha da yükselmesi Brezilya'daki yağışlara bağlı.

Eskişehirli esnaf Servet Üstün, Brezilya’daki kötü iklim koşullarının kahve fiyatlarını etkilediği belirterek, “Türkiye’de kilosu 250 lira olan kahve fiyatının daha da yükselmesinden endişe duyuyoruz." diye belirtti.

Kahve üretiminin sekteye uğraması fiyatlara yansıyor

Brezilya’daki kötü iklim koşullarından dolayı dünyada kahve üretiminin bir sekteye uğradığını aktaran 55 yaşındaki Üstün, geçen yıl kilosu 75 ile 100 lira arasında satılan kahve ürünlerinin bu sene neredeyse üç katına çıktığını anlattı.

İHA'nın haberine göre, Servet Üstün, "Yakın bir zaman diliminde Türk kahvesi başta olmak üzere Dibek, Kakule ve diğer aroma çeşitlerinde fahiş fiyatlar görebiliriz, bundan endişe duyuyoruz.” dedi.