Kakaolu dondurma tüketirken mutlu oluyoruz

Artık dondurma tüketmenin bir mevsimi yok. Yazın çok sık tüketsek de diğer mevsimlerde daha az da olsa dondurma hayatımızda var olmaya devam ediyor.

Çocuklar başta olmak üzere dondurmayı sevmeyenimiz yok. Ama hangimiz hangi türü tercih ediyor, bilinmiyordu. Bu konudaki merak edilenler bir araştırmaya konu oldu. Dondurma araştırmasına 1.100 kişi katıldı.

DHA'nın haberine göre, araştırma şirketi Areda Piar, Türklerin dondurma tercihini araştırdı ve "Dondurmayı ne kadar seviyoruz ve hangisini daha sık tüketiyoruz" konulu bir araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Türklerin yüzde 85,2'si dondurma seviyor

Yapılan araştırma sonucu da dondurmanın insanları mutlu ettiğini ortaya koydu. Buna göre katılımcıların yüzde 85,2’si dondurma tüketirken mutlu olduğunu belirtti.

Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Dondurma tüketmek size mutluluk veriyor mu?" sorusuna yüzde 85,2 evet, yüzde 11,9 kısmen, yüzde 2,9 hayır cevabını verdi.





Yüzde 53,6'sı kakaolu dondurma yiyor

En çok sevilen ise yüzde 53,6 ile kakaolu dondurma oldu.

"Hangi tür dondurma tercih ediyorsunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 49’u külah yanıtını verirken, yüzde 32,3’ü kap tercihini yaptı. Yüzde 18,4’ü çubuk ve yüzde 0,3’ü diğer yanıtını verdi.

Araştırmanın verilerine göre en çok tercih edilen 10 dondurma çeşidi şöyle:

Kakaolu (Yüzde 53,6)

Vanilyalı (Yüzde 51,4)

Parça Çikolatalı (Yüzde 45,7)

Antep Fıstıklı (Yüzde 45,4)

Limonlu (Yüzde 37,9)

Karamelli (Yüzde 33,7)

Bademli (Yüzde 31,3)

Çilekli (Yüzde 31)

Karışık Meyveli (Yüzde 28,4)

Vişneli (Yüzde 27,1)

"Dondurmalar marketten"

Araştırmada yer alan "Dondurma satın almayı tercih ettiğiniz yerler hangileridir?" sorusuna katılımcıların yüzde 72,1’i market cevabını verdi.

Vazgeçilmez dondurmanın tercih edildiği diğer yerler ise sırasıyla; yüzde 29,5’i pastane, yüzde 28,3’ü meşhur dondurmacılar, yüzde 25’i bakkal, yüzde 23,1’i açık dondurmacılar, yüzde 14,6’sı AVM, yüzde 7,8’i cafe-restoran, yüzde 0,1 diğer.





