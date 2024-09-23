Kamala Harris'in desteği Bitcoin'i yükseltti ABD başkanlık seçiminde Donald Trump gibi Kamala Harris de kripto parayı destekleyen açıklama yapınca Bitcoin, değerlenerek 65 bin dolar sınırına yaklaştı.

AA

ABD'deki başkanlık seçimi, kripto paraların kaderini etkileyecek.

Başkanlık Joe Biden ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump arasında geçerken, kripto paraları destekleyen aday Trump olarak öne çıkıyordu.

Biden'in başkanlık yarışından çekilmesi ile birlikte Donald Trump, Demokrat başkan adayı Kamala Harris ile baş başa kaldı.

KAMALA HARRIS'TEN KRİPTO PARAYA DESTEK SÖZÜ

Demokrat başkan adayı Kamala Harris de rakibi Donald Trump gibi kripto varlıklara yeşil ışık yaktı. Kamala Harris, başkanlığı kazanması halinde kripto para endüstrisinin genişlemesi savunacağının sözünü verdi.

BITCOIN ARTIŞA GEÇTİ

Kripto paralar ve en fazla da işlem hacminin büyüklüğü açısından Bitcoin, ABD Başkan adayı Kamala Harris'in politikalarının etkisinden şimdiden yükselişe geçmeye başladı.

Kripto paralar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ve Harris'in açıklamalarının etkisiyle yükselişe geçti.

65 BİN DOLAR SINIRI

Bitcoin, bir ay sonra yeniden 65 bin dolar sınırına yaklaştı. 64 bin 745 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviyeden gelen satışların ardından 63 bin 700 dolar seviyesine geriledi.

ETHEREUM

Ethereum da bugün yüzde 3'e yakın artışla 2 bin 657 dolar civarında alıcı buldu.

KORELASYON KATSAYISI GERİLEDİ

ABD'de S&P 500 endeksi ile en büyük 100 kripto varlık arasındaki 40 günlük korelasyon katsayısı 0,67 seviyesine geldi. 2022'nin ikinci çeyreğinde bu katsayı 0,72 ile rekor seviyeyi görmüştü.

DONALD TRUMP'IN KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump da ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olmasını sağlamayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)