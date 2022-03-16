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    Kamerun’da hububat ihracatı yasaklandı

    Kamerun’da Ticaret Bakanlığı, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirdi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 11:38
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    Kamerun’da hububat ihracatı yasaklandı

    Kamerun’da pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirilmesi ile ilgili yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Luc Magloire Atangana Mbarga'nın bölge valiliklerine hububat ihracatına dair alınan yeni kararları ilettiği belirtildi.

    TEDARİK SORUNU NEDENİ İLE HUBUBAT İHRACATI YASAKLANDI

    Kamerun’un kuzeyinde üretilen hububat genellikle komşu ülkelere ihraç ediliyordu. Açıklamada, yerel piyasadaki fiyat artışları ve tedarik sorunu gerekçe gösterilerek, pirinç, mısır, darı ve sorgum ürünlerine ihracat yasağı getirildiği belirtildi.

    Kamerun


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