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    Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu

    SGK, kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:19
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    Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu

    Kurumların özel bankalar aracılığı ile yaptığı maaş ödemelerinde emekli ve hak sahiplerine yapılan promosyon ödemelerine kamu bankaları da katıldı.

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

    SGK'dan yapılan açıklamada, kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı.

    19 banka ile protokol imzalanacak

    Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

    5 bin TL promosyon

    Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan aylık alan emekli ve hak sahiplerine; aylıkları 3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000-TL, 3.500-TL – 7.500-TL arası olanlara 3.500-TL,7.500-TL – 10.000-TL arası olanlara 4.500-TL 10.000-TL’den fazla olanlara 5.000-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

    Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu #1

    Bankalar miktarı artırabilir

    Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

    Açıklamada, ''Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler.'' denildi.

    SGK şu bankalarla protokol imzalayacak:

    T.C. Ziraat Bankası
    Türkiye Halk Bankası
    Türkiye Vakıflar Bankası
    Türkiye Garanti Bankası
    Türkiye İş Bankası
    Yapı ve Kredi Bankası
    Akbank
    Denizbank
    Türk Ekonomi Bankası
    QNB Finansbank
    NG Bank
    Şekerbank
    Kuveyt Türk Katılım Bankası
    Türkiye Finans Katılım Bankası
    Albaraka Türk Katılım Bankası
    Ziraat Katılım Bankası
    Vakıf Katılım Bankası
    Odeabank
    Fibabank


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