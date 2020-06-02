Kamu bankalarının kredi hamlesi piyasaları canlandıracak

Kamu bankalarının vereceği açıklanan 4 yeni kredi paketi ile Türkiye’de cirosu, etkilediği yan sanayi ve istihdam alanı açısından öne çıkan sektörlere can suyu verilecek.

Düşük faiz oranı, belirli sürelerde ön ödemesiz, uzun vadeli taksitli krediler sektörleri canlandırdığı gibi vatandaşın da ertelediği talebini gerçekleştirme imkanı sağlayacak. Krediler şimdiden her kesimin yüzünü güldürecek ve piyasayı canlandıracak izlenimi veriyor.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNE HAZIRLIKLI GİRDİ

Koronavirüs salgını insan sağlığı ve küresel ekonomi açısından tüm dünyayı sarsarken, Türkiye de bu akımdan olumsuz etkilendi. Türkiye, gelişmelerden ne kadar olumsuz etkilense de bu sürece, geçen yıllarda yaşanan kur spekülasyonunun etkisinden kurtulmak için geliştirdiği çözümlerle girmenin avantajını yaşadı.

Daha önce kararlaştırılan sıkı ekonomi politikası uygulamaları, alınan tedbirler ve üst üste açıklanan destek paketleri Türk ekonominin bu sınavda ev ödevine hazırlıklı girmesini sağladı.

BAZI SEKTÖRLER ÖN PLANA ÇIKTI

Geçen 1.5 yılda “Hazine ve Maliye” başta olmak üzere ilgili bakanlıklar, sektörleri temsil eden sivil toplum örgütleri ile çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda ihracat dışında 4 ana sektör ön plana çıktı. Bunlar turizm, inşaat, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörleri olarak sıralandı.

SALGIN EKONOMİK CANLILIĞI YOK ETTİ

Salgın için alınan tedbirler, evden çalışma nedeni ile iş yerlerinin kapalı olması ve sokağa çıkma yasakları ekonomik canlılığı e-ticarete yönlendirmiş, bu kapsamın dışında kalan sektörler kan kaybetmişti.

KORONAVİRÜS SALGINININ TAHRİBATINI GİDERMEK İÇİN KARARLAR ALINDI

Devlet, işçi çıkartmalarının önüne geçmek için ve ciro yapamayan işletmelerin ödemelerinin vadelerini uzatmak için bir dizi tedbir gündeme getirdi.

KREDİ DESTEĞİ GÜÇLÜ BİR ADIM OLDU

Ancak bugün açıklanan ve kısa zamanda devreye girecek olan kamu bankalarının kredi hamlesi, şu ana kadar alınan en güçlü destek adımlarını oluşturdu.

SEKTÖRLERİ HAREKETLENDİRİRKEN, VATANDAŞA FIRSAT DA SUNUYOR

Açıklanan kredi desteğine bakıldığında; daha önce belirlenen sektörlere hareketlilik kazandırılırken, vatandaşın da alım gücünü besleyerek şartlarını iyileştirme yönünde bir fırsat sunuyor.

TALEP BİTMEDİ, SADECE ERTELENDİ

Koronavirüs salgını sırasında ekonomik hareketlilik durdu ama uzmanlar bunu taleplerin ertelenerek sonraki zamanlarda tekrar canlanacağı şeklinde yorumladı.

Şimdi Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan oluşan kamu bankalarının düşük faizlerle, konuttan taşıta, mobilyadan tatile uzanan 4 yeni kolda kredi paketi hazırlayarak halkın hizmetine sunması, bekleyen bu taleple birlikte anlam kazanıyor.

Piyasadan gelen tepkiler paketin olumlu etkilerinin süreç içinde kendisini göstereceği yönünde. İleride açıklanacak kredilere başvuru sayısı, kullanım rakamları bunu net bir şekilde ortaya koyacak.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği ekonomiyi ayağa kaldırmak için sunulan yeni destekler, halkın bir süredir ertelediği ihtiyaçları ve hedeflerine daha kolay ulaşmasına neden olacak.

KAMU BANKALARI KONUT ALIMLARINDA ATAĞA GEÇİYOR

Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla hayata geçirdiği 4 yeni kredi paketinden birinde; birinci el, sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de krediye konu olacak konutlar için 750 bin lira, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük öz kaynak veya peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el-sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman sağlanacak.

OTOMOTİV PİYASASINI ATEŞLEYECEK KREDİLERDE MOTOSİKLET DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan motosiklet dahil sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel ya da kurumsal müşterilere, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 ila yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Motosiklet dahil 2'nci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel ya da kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2’nci el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin lira olarak belirlendi.

MOBİLYA VE EV EŞYALARINDA VERİLECEK KREDİ 6 AY GERİ ÖDEMESİZ PLANLANIYOR

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı veriliyor. Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı bu ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman mümkün.

TURİZMİ DESTEKLEYEN PAKETTE DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI UYGULANIYOR

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1’inci ve 2’nci taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67 oranına denk geliyor. Seyahat acenteleri ile anlaşmalar yapılacak, anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak.