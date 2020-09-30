Kamu e-ihalelerinde teminat mektubu elektronik sunumu zorunlu

Koronavirüs sürecinde hız kazanan e-ihalelerde teminat mektubunun elektronik sunumu, gelişen dijitalleşmeyle uyumlu olarak zorunlu hale geldi.

Kamu İhale Kurumu’nun (KİK), elektronik ihalelerde (e-ihale) teminat mektubunun elektronik olarak sunumunu uygulaması artık kalıcı oldu.

YETERLİLİK ŞARTI ESNETİLDİ

Buna göre; yapım işleri, hizmet ve mal alımlarında işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartı yeterlik kriteri olarak aranamayacak. Bu çerçevede, söz konusu şartın toplam değerlendirmede yüzde 1 ağırlığı olacak şekilde fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlendi. Kurum, ayrıca bu oranı artırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye yetkili kılındı.

ŞİKAYETLER ELEKTRONİK ORTAMDAN

Şikayet başvurularının da elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Belirli istisnalar haricinde idarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin yapılması yasaklandı. Bu çerçevede, ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik KİK'in denetimine ilişkin işlemler artırıldı.

Tüzel kişi aday veya isteklilerin bir standart form aracılığıyla ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale geldi.

YERLİLİK KRİTERİ OLARAK DÜZENLENEN BELGELERDE YENİ UYGULAMALAR GETİRİLDİ

Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgeler, idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacak.

İhalelere yerli isteklilerin katılımı, yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi hayata geçirildi. Yapım işlerinin sözleşme sürecinde de yerli ürün kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde, isteklinin ticari merkezinin işin yapılacağı il veya bu illerden birinde bulunması avantajlı koşul olarak belirlendi.

GENEL ANLAMDA YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLDİ

Kamu ihale mevzuatında değişiklik ve yeni düzenleme yapılmasına ilişkin 7 yönetmelik ve 3 tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin, yapılan işin kalitesi ile uyumunun disipline edilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.

Kamu özel iş birliği modeli veya üretim, dağıtım, işletme gibi lisanslara dayalı olarak gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin deneyimlerin, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işlerde kullanımına ilişkin düzenleme yapıldı.