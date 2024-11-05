Kamu ihalelerinde risk ve ihlalleri gidermek için yapay zeka dönemi

AA

"Yapay zeka" Türkiye'de, hata payını ortadan kaldırmak ve verimliliği artırmak için pek çok alanda kullanılmaya başlandı.

Rekabet Kurumu ve Kamu İhale Kurumu (KİK) arasında kamu ihalelerinde rekabet ortamının geliştirilmesi ve korunmasına yönelik iş birliği yeni aşamaya taşındı.



İş birliği kapsamında kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve olası ihlallerin tespiti amacıyla yapay zeka destekli araçlar kullanılacak.

KAMU ALIMLARININ ÖNEMİ

Türkiye'de kamu alımlarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yaklaşık yüzde 6 civarında bulunuyor.

BÜTÇE GİDERLERİNİN YÜZDE 36'SI

Merkezi yönetim bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 36'sı kamu alımlarından kaynaklanıyor.

KAMU HARCAMASI

Birçok ülkede ise GSYH içindeki payı yüzde 12-15 seviyelerinde bulunurken, kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 30'u bu alımlardan oluşuyor.

YAPAY ZEKA KULLANILACAK

KİK Başkanı Hamdi Güleç ile Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle arasında imzalanan protokolle iki kurum arasındaki iş birliği, tarafların kamu ihalelerindeki rekabetçi risklerin ve olası ihlallerin tespiti amacıyla yapay zeka destekli araçların geliştirilmesi, ortak istatistiksel modelleme ve analiz çalışmaları yürütülmesi yönünde genişletildi.

Rekabet Kurumu ve KİK ortak çalışması, kamu ihalelerinde rekabetin korunmasına, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına, ihale piyasalarında adil rekabet koşullarının sürdürülebilir şekilde sağlanmasını amaçlıyor.