Kamu, işçi ve işveren Ortak Paylaşım Forumu'nda buluşacak

TİSK'in kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu'nun üçüncüsü düzenlenecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu'nun üçüncüsünün bu yıl ulusal ve uluslararası katılımlarla 14-15 Ekim'de gerçekleşeceğini açıkladı.

TOPLANTININ İKİ TEMASI VAR

"Çalışma hayatının Davos'u" olarak nitelendirilen Ortak Paylaşım Forumu bu yıl "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlenecek.

KISITLI FİZİKİ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ortak Paylaşım Forumu, bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında MESS Teknoloji Merkezi’nde (MEXT) kısıtlı fiziki katılımla gerçekleştirilecek. Oturumlarda, uluslararası iş birliği ve çalışma hayatının içinde bulunduğu dönüşüm konuları ele alınacak.

ILO, IOE VE ITUC'DAN ÜST DÜZEY KATILIM

Uluslararası çalışma hayatının küresel örgütlerinin de üst düzey katılım sağlayacağı foruma, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Genel Sekreteri Roberto Suarez Santos, IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'un yanı sıra, Birleşmiş Milletler ve Business Europe gibi kuruluşlardan da temsilciler katılacak.

"DOĞAYA SIFIR ZARAR" HEDEFLENİYOR

Forumun "doğaya sıfır zarar vermesi" de hedefleniyor. Bu amaçla etkinlik kapsamında karbon emisyonu üretebilecek faaliyetler ile tüketim kalemleri belirlenecek. Tespitler doğrultusunda, uluslararası standartlardaki projelere karbon kredisi ile katkıda bulunularak etkinliğe "karbon nötr" özelliği kazandırılacak.