Kamu işçilerine ek ödeme takvimi belirlendi Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu işçilerine 2024'te ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında yapılacak.

AA & Ensonhaber

Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu.

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk ödeme 26 Ocak'ta

Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

İlave tediye nedir?

6772 Sayılı Kanun gereğince devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere yılda en az 1 kere ilave tediye ödenir.

İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır.

Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir, ilave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.

Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 kez yapılması mümkündür.

Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.