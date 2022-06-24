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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri açıklandı

Devlet ve bağlı kurumlarında çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.