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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri açıklandı
Devlet ve bağlı kurumlarında çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.
- Haber Merkezi
- 24.06.2022 - 02:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Ek ödemeler Temmuz ve Aralık'ta
Karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.