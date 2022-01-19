Kamu işçilerine ikramiye tarihleri belli oldu

Her yıl kamu işçilerine ödenen ilave tediyenin 2022'ye ilişkin tarihleri Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan "4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar"la birlikte kamu işçilerine ikramiye tarihleri de netlik kazandı.

İKRAMİYELERİN İLK YARISI 28 OCAK’TA

Kamu işçileri 2022 yılında ek ödemenin ilk yarısını 28 Ocak'ta, diğer yarısını 29 Nisan'da alacak.

MADEN İŞÇİLERİNİN İKRAMİYELERİ

Maden işçileri ise ilave tediyenin tamamını 23 Aralık'ta almış olacak.

52 GÜNLÜK İKRAMİYE VERİLİYOR

İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor. İkramiyeler 700 bin kamu işçinin hesabına yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

EN DÜŞÜK İKRAMİYENİN 7 BİN 675 LİRA OLMASI BEKLENİYOR

Geçen yıl ikramiye 4 taksit halinde ödenmişti. En düşük ikramiye taksiti 1.275 lira, toplam ödeme de 5 bin 100 lira olmuştu. Bu yıl ikramiye iki taksit halinde ödenecek ve asgari ücrete yapılan zamma göre hesaplandığında da yüzde 50,5 artışla 7 bin 675 lira olması bekleniyor.

İLAVE TEDİYE NEDİR

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.