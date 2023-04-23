Kamu işçilerine zammın 1 Mayıs'tan önce kesinleşmesi bekleniyor Kamu işçilerine zam için en son 15 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 45 zam dile getirildi. İşçi tarafı bu zammı yetersiz buldu ve hükümetten yeni bir teklif beklediğini açıkladı.

AA

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlenecek.

Bu protokol sonrasında yapılacak tüm maaş protokollerine zemin oluşturacak.

Protokolün tarafları bugüne kadar üç kez bir araya geldi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

Hangi işçileri belirliyor?

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi.

Son teklif: Taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam

Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 45 zam istiyor

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

Hükümet yeni teklife hazırlanıyor

Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Protokol diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Protokol 700 binden fazla kamu işçisi ile birlikte, öte yandan da yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.