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- Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu mu?Ne zaman ödenecek?
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu mu?Ne zaman ödenecek?
Kamu işçilerinin merakla beklediği duyuru yapıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazete yayınlanan karara göre işçiler ilave ödenekleri ne zaman alabilecekler?
- Haber Merkezi
- 24.06.2022 - 11:07
- Güncelleme : 24.06.2022 - 15:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre kamu işçileri ilave tediyelerinin ilk yarısını 4 Temmuz diğer yarısını ise 16 Aralık tarihlerinde alacaklar.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
İlave tediye devlet ve devlete bağlı müesseselerinde çalışan işçilere devlet tarafından ödenen ikramiye ödeneğidir.