Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
365.268
0.46%
BTXN Coin
7.76
-0.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu mu?Ne zaman ödenecek?

    Kamu işçilerinin merakla beklediği duyuru yapıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazete yayınlanan karara göre işçiler ilave ödenekleri ne zaman alabilecekler?
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu mu?Ne zaman ödenecek?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre kamu işçileri ilave tediyelerinin ilk yarısını 4 Temmuz diğer yarısını ise 16 Aralık tarihlerinde alacaklar.

    Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu mu?Ne zaman ödenecek? #1

    İLAVE TEDİYE NEDİR?

    İlave tediye devlet ve devlete bağlı müesseselerinde çalışan işçilere devlet tarafından ödenen ikramiye ödeneğidir.


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    Gaziantep'te köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yoğun bakımda
    3. Sayfa

    Gaziantep'te köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yoğun bakımda

    Galatasaray, Jehyve Floyd'u transfer etti
    Basketbol

    Galatasaray, Jehyve Floyd'u transfer etti

    Görüş Bildir