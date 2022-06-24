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Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu mu?Ne zaman ödenecek?

Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu mu?Ne zaman ödenecek?

Kamu işçilerinin merakla beklediği duyuru yapıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazete yayınlanan karara göre işçiler ilave ödenekleri ne zaman alabilecekler?