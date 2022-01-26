Kamu işçisi, yüzde 2,5'lik ilave zam talep ediyor

Memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'lik ilave zam verilmesinin ardından 700 bin kamu işçisi de yararlanmak için çalışma başlattı.

Kamu işçilerinin ilave zam talebi Türk-İş aracılığı ile gündeme getirildi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2,5'lik ilave zamdan 700 bin kamu işçisinin de yararlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KAMU İŞÇİSİ DE MEMURA VERİLEN YÜZDE 2,5 İLAVE ZAMMI İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2,5'lik ilave zammı kamu işçisi için de istediklerini belirtti.

TÜRK-İŞ, SÜRECİ BAŞLATTI

Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

ŞUBAT AYINDAKİ MAAŞLARA YANSITILMASI BEKLENİYOR

"Çalışanlar olarak hepimiz aynı çatının altındayız. İşçiyi bu zammın dışında tutmak doğru değil. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2,5'lik zam şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır.

"İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ DE İLAVE ZAM ALMALI"

Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin alacağı yüzde 2,5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerekiyor."





İLK 6 AY YÜZDE 12 ZAM YAPILMIŞTI

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.