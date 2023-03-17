Kamu müteahhitleri, kolon kesenlere ciddi cezalar getirilmesini istiyor Kahramanmaraş merkezli depremin ardından toplam 11 ilde 600 bin bina hasar görünce gözler binaların inşaatlarında yapılan hatalara çevrildi.

Kamu müteahhitleri, kolon kesenlere ciddi cezai müeyyide talep ettiklerini dile getiren bir açıklama yaptı.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel, Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası müteahhitlik sektörünün durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Müteahhitler kayıt altına alınmalı"

Adıgüzel, müteahhitlik sektörünün yıllardır yasaya dayalı bir meslek odasının olması talebi karşılanarak, müteahhitlerin kayıt altına alınması, sicillerinin tutulması, sorumlulukları ölçeğinde eğitim sertifikasyonuna tabi tutulmaları sağlanmalıdır diyerek, yaşanacak depremlerde bina sağlamlığını sağlamak için önerilerini gündeme getirdi:

"Kolon kesenlere ciddi cezai müeyyide getirilmeli"

"Yapıya kullanma izni alındıktan sonraki süreçte kolon ve taşıyıcı sisteme ait demirin kesilmesi, betonarme taşıyıcı duvarın yıkılması ve betonarme sistem içinde tesisat yapılması gibi sorunların önüne geçmek için bu işleri yapanlara çok büyük cezai müeyyideler getirilmeli.

Müteahhitler kayıt altına alınmalı, sicilleri tutulmalı, sorumlulukları ölçeğinde eğitim sertifikasyonuna tabi tutulmalı."

"Depreme dayanıklılık nitelikli uzmanlar tarafından denetlenmeli"

Deprem riski altındaki tüm bölgelerde yapı stoku tespiti yapılarak öncelikle bu binaların depreme dayanıklılığının nitelikli uzmanlar tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade eden Adıgüzel, bu raporların ev sahibi veya kiracı tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden bildirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"İskan veren de denetlenmeli"

Beton malzemesinin üretimini yapan hazır beton firmalarına teknik eleman çalıştırma zorunluluğu getirilmesi ve yapılardaki sorumluluklarının artırılması gerektiğini belirten Adıgüzel, şu bilgileri verdi:

Müteahhitlik sektörünün yıllardır yasaya dayalı bir meslek odasının olması talebi karşılanarak, müteahhitlerin kayıt altına alınması, sicillerinin tutulması, sorumlulukları ölçeğinde eğitim sertifikasyonuna tabi tutulmaları sağlanmalıdır. Yapının uygulama aşamasında gerekli mesleki bilgi ve belgeye sahip olmadan çalıştırılan işçi ve taşeron firmalar, 'taşeron' statüsüne kavuşturularak, özellikle kaba inşaat taşeronlarına sorumluluk yüklenmelidir. Yapının ilgili aşamalarında temel vizesi ve iskan (oturulabilir) raporu veren kurum ve kuruluşların ilgili personeli de ihmal ve kusurlular zincirine dahil edilmelidir.

"Tünel kalıpla 50 metrekare salon yapılamaz"

Adıgüzel, TOKİ konutlarında kullanılan tünel kalıp sisteminin depreme karşı daha güvenli olduğunu ancak bölge halkının daha çok geniş salon, balkon ve mutfak istemesi nedeniyle tünel kalıp yönteminin çok tercih edilmediğini söyledi. Adıgüzel, "Bu yöre halkı 50 metrekare salon istiyor ancak tünel kalıpla buna sahip olma imkanınız yok." dedi.