Kamu ödenekleri teklifinde en büyük pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın

Kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 600 milyar lirayı bulurken, ödenekte en yüksek pay 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oldu.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanları açıklandı.

KAMU İDARELERİNİN ÖDENEK TEKLİF TAVANI 1.6 TRİLYON LİRAYI BULUYOR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1 trilyon 591 milyar 516 bin 628 lirayı bulurken, ödenekte aslan payı yaklaşık 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA 720.2 MİLYAR LİRA

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 720 milyar 206 milyon 284 bin lira ödenek ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 189 milyar 10 milyon 851 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 111 milyar 222 milyon 421 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 88 milyar 365 milyon 97 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 80 milyar 439 milyon 536 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 66 milyar 131 milyon 543 bin lira ödenek tahsis edildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 56.9 MİLYAR LİRA ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü ödeneği 56 milyar 996 milyon 86 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 38 milyar 391 milyon 106 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 milyon 508 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN ÖDENEKLERİ DE BELLİ OLDU

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 45 milyar 99 milyon 556 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 25 milyar 19 milyon 700 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 6 milyar 389 milyon 677 bin lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 6 milyar 220 milyon 952 bin lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na 2 milyar 379 milyon 890 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.