Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: Talebimiz karşılık bulmadı Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, 7. Dönem Toplu Sözleşmede hükümetin teklifini yeterli bulmadıklarını belirten bir açıklamaya imza attı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Memur ve Memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki maaş ve aylıkları ile sosyal haklarının belli olacağı 7. Dönem Toplu Sözleşmede hizmet kollarından sonra genele ilişkin müzakere devam ederken, Hükümet'in ilk teklifi bugün belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin teklifini 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için de yüzde 9 olarak açıkladı.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bakan Işıkhan'ın teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Teklifin revize edilmesi gerekiyor"

Yapılan teklifi değerlendiren Kahveci, "Bu teklif, kamu çalışanlarının talebini karşılayacak bir teklif değil. Dolayısıyla teklifin revize edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzde 10'luk refah payı beklentimiz karşılanmadı"

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar: