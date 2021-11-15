Kamuda 10 bin 870 görme engelli çalışıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye'de, bu yıl itibarıyla kamuda istihdam edilen görme engelli sayısı 10 bin 870 oldu ve bu sayının artması için çalışmalar sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine göre, Türkiye'deki Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı yaklaşık 2,6 milyon engelli vatandaş bulunuyor ve bu kişilerin 215 bin 76'sını görme engelliler oluşturuyor.

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARIN KAMUDA GÖREV ALMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Bakanlık, görme engellilere erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında kamuda da istihdam sağlıyor. Bugüne kadar bu doğrultuda hizmet veren Bakanlığa bağlı İstanbul ve Ankara'daki görme engelliler rehabilitasyon merkezlerinde, 4 bin 630 kursiyer temel ve mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

ENGELLİ MEMURLARIN SAYISI 58 BİN 520'E ULAŞTI

Bu kapsamda 2002'de 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı bu yıl itibarıyla 58 bin 520'e ulaştı. Kamuda istihdam edilen görme engelli sayısı da 10 bin 870'e ulaşmış oldu.

SANATSAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF AKTİVİTELERLE SOSYAL HAYATA UYUMLARI SAĞLANIYOR

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul ve Ankara'daki görme engelliler rehabilitasyon merkezlerinde, yetişkin yaş gruplarına hem görme engellilikle ilgili eğitimler hem psiko-sosyal terapi programları hem de istihdama yönelik mesleki eğitimler veriliyor.

İSTANBUL’DA 2 BİN 979 GÖRME ENGELLİ SERTİFİKA ALDI

İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Yenimahalle Görme Engeliler Merkezi Müdürlüğünde 15 yaş ve üzerine yönelik 5-5,5 aylık dönemsel sürelerle, karma eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Merkezlerde görme engelliler mesleki açıdan da destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul'daki merkezde, temel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini başarıyla tamamlayan 2 bin 979 görme engelli sertifikalarını aldı.

ANKARA’DA 1.651 KURSİYER MESLEKİ EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Ankara'daki rehabilitasyon merkezinde ise toplam 1.651 görme engelli, kuruluşun temel ve mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, belgelerini almayı hak kazandı.