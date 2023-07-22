Kamudaki kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları değiştirildi

Kamu muhasebatında geç ödemelerde uygulanacak kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları değişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Tebliğ, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Tebliğde, genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek kişilerden alacaklara uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları değiştirildi.
Kanuni faiz oranı yüzde 9
Buna göre, 1 Temmuz 2023'ten itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9 oldu.
Temerrüt faiz oranı ticari işlerde yüzde 16,75
Temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 16,75 olarak uygulanacak.
Ticari işletmelerdeki mal ve hizmet tedarikindeki geç ödemelerideki kullanılan faiz, 1 Ocak'tan bu yana yüzde 11,75 olarak uygulanıyordu.