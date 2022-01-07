Kamunun ihtiyaç duyduğu kadrolara personel alımı başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel, Adalet Bakanlığı 339 personel, Milli Savunma Bakanlığı 93 memur ve DSİ 70 mühendis alımı için ilana çıktı.

Kamu kurumları, istihdama katkı yapan bir personel alımına daha imza attı. Kamu, 2022'de de ihtiyaç duyulan kadrolar için ilana çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel, Adalet Bakanlığı 339 personel, Milli Savunma Bakanlığı 93 memur ve Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 70 mühendis alımı için düğmeye bastı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 4 BİN 175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İlanlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI 399 PERSONEL İÇİN İLAN VERDİ

Adalet Bakanlığı da 15 stajyer kontrolör, 22 teknisyen ve gemi adamı, 150 idari memur, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplam 339 personel alacak.

Adaylar, başvurularını stajyer kontrolörlük için 5-14 Ocak, teknisyen, gemi adamı ve idari memurluk için 17-31 Ocak, psikolog, veteriner ve mühendislik için 3-17 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı-Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSE 93 MEMUR ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı ise 93 memur (avukat, mühendis, teknisyen, aşçı, garson, berber, şoför, hizmetli, terzi, grafiker vesaire) alacak. 30 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 31 Ocak 2022'de sona erecek. Adaylar başvurularını, https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

DSİ 70 MÜHENDİS İÇİN İLAN VERDİ

DSİ Genel Müdürlüğü de farklı iller için 70 mühendis (inşaat, makina, elektrik ve elektronik, bilgisayar, meteoroloji, ziraat, harita, orman, maden, jeofizik, jeoloji) alımı için ilan verdi. Başvurular, 17-28 Ocak 2022'de https://personelalimi.dsi.gov.tr/BasvuruGiris.aspx adresinden gerçekleştirilecek.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ 20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 20 uzman yardımcısı (hukuk, idari ve mali işler, yapı restorasyon, konservasyon, müzecilik) alınacak. 31 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 14 Şubat 2022'de sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılabilecek.

ÜNİVERSİTELER PERSONEL İLANI VERDİ

Ayrıca Munzur Üniversitesi 30, Hitit üniversitesi 25, Muş Alparslan Üniversitesi ise 50 sözleşmeli personel için ilan verdi.