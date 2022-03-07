Euro
15.56
-0.11%
Dolar
14.30
0.63%
Altın
918.54
2.15%
Borsa
1980
-0.52%
Bitcoin
551.286
-2.23%
BTXN Coin
38.10
-0.26%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacağı açıklandı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya noter huzurunda, eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirilecek.

    Atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla 10 Mart’ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

    ATAMA YAPILACAK KADROLAR

    Törende kurayla kamu kurum ve kuruluşlarında avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak.

    47 BİN 63 OLACAK

    Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63'e ulaşacak.


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna'da kadın kılığına girip sınırı geçmeye çalışan şahıs yakalandı
    Dünya

    Ukrayna'da kadın kılığına girip sınırı geçmeye çalışan şahıs yakalandı

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında
    Ekonomi

    Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında

    Görüş Bildir