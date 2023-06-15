Kamuya olan borç yapılandırılması 3 Temmuz’da sona eriyor Kamu borçlarının yapılandırılması için kabul edilen 7440 sayılı kanunun avantajlarından yararlanmak için başvuru süresi daraldı.

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İşletmeler, kamu kurum ve kuruşlarına ait kesinleşmiş hale gelen vergi borçları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait kesinleşmiş pirim borçlar için yapılandırma başvurusunda bulunuyor.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde kamuya olan borç yapılandırma başvuruları 3 Temmuz’da sona eriyor.

Yapılandırma kapsamında, borçlar 48 aya kadar uzun vadeli olarak taksitlendiriliyor.

Peşin ödemeye avantaj

Yapılandırma özellikle borcunu peşin ödeyecekler için önemli bir avantaj sağlıyor. Kamuya olan borçların büyük ölçüde faizleri siliniyor.

Öte yandan matrah artırımı başvurusu için de önemli bir fırsat sunuyor.

Son başvuru 3 Temmuz, ilk taksit ödemesi 31 Temmuz

Başvuru sürecinin devam eden yapılandırma başvuruları 3 Temmuz’da sona erecek, ilk taksit ödemesi de 31 Temmuz’da yapılacak.

Bu konuda son yapılan uzatma kararıyla birlikte, ilk taksit ödeme süresi de 1 ay daha uzatılmıştı.

Yapılan veya yapılacak başvurular sonucunda oluşturulan ödeme planlarına göre, ilk taksit ödemesi en geç 31 Temmuz tarihine kadar yapılacak.