Kanada, elektrik santrallerinde yakması için İngiltere’ye pelet yolluyor

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizinde yeni çözümler devreye girmeye devam ediyor. Ormanlardaki el değmemiş ağaçların kesilerek oluşturduğu peletler işlem görerek enerjiye dönüşüyor.

Kanada, İngiltere’ye elektrik ihtiyacının karşılanması için santrallerde kullanılmak üzere orman ürünleri gönderiyor. İngiltere'ye yapılan bu ihracat, çevrecileri ve ağaçların kesildiği bölgelerdeki yöneticilerin tepkisini çekiyor.

Bakir ormanlardan kesilen ağaçlar, kütükler ve çalı çırpı türündeki ağaç ürünleri, pelet tesislerinde sıkıştırılarak topaklar haline getiriliyor.

Bu şekilde hazırlanan peletler ise yakılarak enerji üretmesi için İngiltere'nin en büyük elektrik santrali Drax Power Station’a gönderiliyor.

El değmemiş ormanlardan kesilen ağaçlar pelet üretimine gidiyor

AA'nın haberine göre, eyalet hükümetince ormanlardaki atık ürünlerin ekonomiye kazandırılması fikriyle başlatılan pelet uygulaması sonrası, Prince George bölgesindeki el değmemiş ormanlardan kesilen binlerce ağaç, otoyolların kenarında sıralanıyor.

Programda verilen bilgide, "Bu kereste, ev, mobilya veya hatta kağıt yapımında kullanılmayacak. Bu kütükler öğütülecek ve küçük topaklar halinde sıkıştırılacak, Avrupa ve Asya'ya ihraç edilerek, elektrik üretmek üzere yakılacak. İngiltere'nin en büyük elektrik santrali Drax Power Station, British Columbia eyaletinin pelet üretiminin çoğunu kontrol ediyor ve Kanada'daki operasyonları genişletmek için iddialı planları var." denildi.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor

Programda eyalet hükümetinin söz konusu uygulamayı, "ülkelerin iklim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak yenilenebilir bir enerji kaynağı ve ormancılık sektöründe istihdam yaratmanın bir yolu olarak" gördüğü belirtildi.

Çevreciler ağaç kesilmesine karşı

Programda görüşlerine yer verilen aktivistler, bilim insanları ve çevreciler, odun pelet üretiminin çok az istihdam yarattığını ve aslında iklim krizini daha da kötüleştirdiğini savunarak, ormanların yenilenmesinin on yıllar hatta yüzyıllar sürdüğüne dikkati çekti.

Ağaçların kesildiği kasabanın belediye başkanı şikayetçi

Programda açıklamalarına yer verilen, ağaç kesiminin gerçekleştiği Quesnel kasabası Belediye Başkanı Bob Simpson, İngiltere’deki yeşil yakıtlara sübvansiyon uygulamasının, bölgedeki ağaç kesimini artırdığını belirterek, bu durumun birkaç kişinin para kazanma makinesi haline geldiğini söyledi.

Programda Drax şirketinin, İngiltere hükümetinden bugüne kadar 7 milyar Kanada dolarından fazla sübvansiyon aldığına işaret edildi.

Kanada’dan İngiltere’ye pelet ihracatı iki katına çıktı

Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke 2012'de çoğunluğu İngiltere'ye olmak üzere 174 milyon Kanada doları değerinde odun pelet ihraç etti.

Bu rakam, 2021'e gelindiğinde iki katından fazla artarak 378 milyon Kanada dolarına ve ağırlık olarak da 2,4 milyon tona ulaştı.

Drax Power Station, elektrik üretmek için yaktığı peletleri ABD, Avrupa ve Güney Amerika da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ormanlardan karşılıyor.

Şirket, pelet alımlarını 2030 yılına kadar küresel olarak beş milyon tondan sekiz milyon tona kadar çıkarmayı planlıyor.

Pelet üretimi nasıl yapılıyor?

Pelet, ormanlardaki kuru dallar, çırpılar ve kozalak gibi atık ağaç ürünlerinin tamamen toz haline getirilmesi ve bu malzemenin yüksek basınçlı makinalarda preslenmesi ile elde ediliyor.

Ormanların temizlenmesi, gençleştirilmesi ve bu işlemlerin yapılması için istihdama da imkan sağlayan pelet üretiminde, ağaçlar kesilerek kullanılmıyor.

Öte yandan Kanada’daki pelet endüstrisinin, Avrupa’da baş gösteren enerji krizi nedeniyle üretimini artırması bekleniyor.