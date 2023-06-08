Kanada Merkez Bankası faizi yükseltti Enflasyon inatçı şekilde kalıcı olmaya devam edince, parasal sıkılaştırmaya karar veren bir merkez barkası daha faizi artırdı.

AA

Dünyada merkez bankalarının enflasyona karşı faiz artırımı yapmaları devam ediyor.

Kanada Merkez Bankası'nın da politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75'e çıkardığı belirtildi.

Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal sıkılaşmaya devam edildiği bildirildi.

Piyasa beklentileri, bankanın faiz oranını sabit tutması yönündeydi.

25 baz puanlık artış

Açıklamada, politika faizi olarak baz alınan gecelik faiz oranının 25 baz puanlık artışla yüzde 4,50'den 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

2001'den bu yana en yüksek seviyeye

Böylece, Kanada'da faiz oranı 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Küresel olarak enflasyonun düştüğü belirtilen açıklamada, bunun büyük ölçüde bir yıl öncesine kıyasla daha düşük enerji fiyatlarını yansıttığı ancak enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Karar fiyat istikrarını yeniden sağlamak için alındı

Açıklamada, dünya genelinde ekonomik büyümenin yüksek faiz oranları karşısında yumuşadığı, büyük merkez bankalarının ise fiyat istikrarını yeniden sağlamak için faiz oranlarının daha da artması gerekebileceğinin sinyallerini verdiği aktarıldı.

Kanada ekonomisinin yüzde 3,1'lik büyümeyle 2023'ün ilk çeyreğinde beklenenden daha güçlü olduğu belirtilen açıklamada, tüketim artışının da şaşırtıcı derecede güçlü ve geniş tabanlı olduğu kaydedildi.

"Ekonomideki talep fazlası tahmin edilenden daha kalıcı görünüyor"

Açıklamada, ayrıca faize duyarlı olan ürünlere yönelik harcamaların arttığı ve son zamanlarda konut piyasası faaliyetinin hız kazandığı belirtildi. İş gücü piyasasının sıkılığını koruduğuna dikkat çekilen açıklamada, genel olarak ekonomideki talep fazlasının tahmin edilenden daha kalıcı göründüğü ifade edildi.

Enflasyon hedefi yüzde 2

Bankanın açıklamasında, faiz artırımı kararının para politikasının arz ve talebi yeniden dengeye getirmek ve enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için yeterince kısıtlayıcı olmadığı konusundaki görüşü yansıttığı kaydedildi.

Kanada Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele için Mart 2022'den bu yana 8 kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 4,50'ye yükseltmişti. Banka, ocak ayından bu yana faiz artırımlarına ara vermişti.