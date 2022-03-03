Kanada Merkez Bankası politika faizini artırdı

Kanada Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,50 seviyesine yükseltti ve aynı zamanda piyasaya daha fazla artış sinyali verdi.

Koronavirüs salgınının olumsuz şartları ile mücadele edilirken diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ekonomiler üzerinde baskı oluşturdu.

Kanada Merkez Bankası politika faizini Ekim 2018'den bu yana beklentilere paralel bir hamleyle ilk kez artırarak rekor düşük yüzde 0,25 seviyesinden yüzde 0,50 seviyesine yükseltti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BELİRSİZLİKLERİ ARTIRDI

Banka, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından artan belirsizlik rağmen daha fazla artırıma ihtiyaç duyulacağını açıklarken Nisan'da da artırıma gidileceğinin sinyallerini verdi.