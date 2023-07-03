Kanada’da düşük ve orta gelirlilere enflasyon yardımı Yüksek enflasyon ne kadar düşüşe geçirilse de vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisi sürüyor ve ülkeler, bu etkiyi gidermek için tedbirlerini alıyor.

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Kanada'da hükümet, Temmuz 2022'de yüzde 8,1 olarak kaydedilen son 40 yılın en yüksek yıllık enflasyonunu düşürmek üzere bazı tedbirler aldı.

Kanada'daki yıllık enflasyon, uygulanan önlemlerle mayısta yüzde 3,4'e düşürüldü.

Bu düşüşe rağmen Kanada Gelir İdaresi (CRA) açıklama yaptı.

Kanada hükümeti, düşük ve orta gelir grubundakilere son yıllarda artan enflasyona karşı yardımda bulunacak.

Buna göre enflasyon yardımı almaya uygun Kanadalılar için ödemeler, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

11 milyon vatandaşı içeriyor

Artan gıda enflasyonuna odaklı "satın alınabilirlik önlemi", yaklaşık 11 milyon düşük ve orta gelirli Kanadalı için uygulanacak ve banka hesaplarına yatırılacak.

Çocuksuz yalnız yaşayanlar için 234 Kanada doları

Esas olarak 2021 ve 2022 gelir beyanlarının esas alınacağı ödemeler, şu şekilde yapılacak:

Çocuksuz yalnız yaşayanlar için 234 Kanada doları, çocuksuz evli çiftler için 306 Kanada doları, evli/yalnız yaşayan bir çocuklular için 387 Kanada doları, 2 çocuklular için 467 Kanada doları, 3 çocuklular için 548 Kanada doları, 4 çocuklular için 628 Kanada doları.

2,5 milyar dolarlık ödenek tahsisi

Kanadalıların artan gıda faturalarını dengelemelerine yardımcı olmak amacıyla açıklanan yardımlar için federal bütçeden 2,5 milyar dolarlık ödenek tahsis edildi.