Kanada'da enflasyon 39 yılın zirvesine çıktı

Dünyada enflasyon oranları açıklandıkça, ülke ülke 40 yıl geriye dönülerek, o günden bu güne en yüksek seviyelere çıktığı açıklanmaya devam ediliyor.

Kanada İstatistik Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamada, Kanada'da yıllık enflasyonun, mayısta yüzde 7,7 ile 1983'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

AA'nın haberine göre, Kanada'da nisan ayında yüzde 6,7 olan yıllık enflasyon, 1991'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Enflasyonu artırıcı nedenler arasında Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı sorunların payı olduğu vurgulandı.

Enflasyon 1983'te 7,3'ü görmüştü

Geçen ay yıllık enflasyonun, 1983'ün aynı dönemindeki yüzde 7,3 seviyesini geçtiği belirtildi.

Benzin fiyatlarındaki artış enflasyonu körükledi

Açıklamada, yıllık enflasyonun yükselmesindeki en önemli faktörün benzin fiyatlarındaki artış olduğu belirtilerek, benzin fiyatlarının sadece mayıs ayında yüzde 12 arttığı, yıllık artışının da yüzde 48 olduğu bildirildi.

Gıda fiyatları listede en fazla yükselen ikinci madde

Benzinden sonra en fazla gıda fiyatlarında artış yaşandığı, hanehalkının gıda faturalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı aktarılan açıklamada, gıda kategorisinde yenilebilir katı ve sıvı yağların maliyetinin yüzde 30 ile rekor düzeyde yükseldiği kaydedildi.