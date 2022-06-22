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    Kanada'da enflasyon 39 yılın zirvesine çıktı

    Dünyada enflasyon oranları açıklandıkça, ülke ülke 40 yıl geriye dönülerek, o günden bu güne en yüksek seviyelere çıktığı açıklanmaya devam ediliyor.
    • 22.06.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 17:45
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    Kanada'da enflasyon 39 yılın zirvesine çıktı

    Kanada İstatistik Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamada, Kanada'da yıllık enflasyonun, mayısta yüzde 7,7 ile 1983'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

    AA'nın haberine göre, Kanada'da nisan ayında yüzde 6,7 olan yıllık enflasyon, 1991'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

    Enflasyonu artırıcı nedenler arasında Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı sorunların payı olduğu vurgulandı.

    Enflasyon 1983'te 7,3'ü görmüştü

    Geçen ay yıllık enflasyonun, 1983'ün aynı dönemindeki yüzde 7,3 seviyesini geçtiği belirtildi.

    Benzin fiyatlarındaki artış enflasyonu körükledi

    Açıklamada, yıllık enflasyonun yükselmesindeki en önemli faktörün benzin fiyatlarındaki artış olduğu belirtilerek, benzin fiyatlarının sadece mayıs ayında yüzde 12 arttığı, yıllık artışının da yüzde 48 olduğu bildirildi.

    Gıda fiyatları listede en fazla yükselen ikinci madde

    Benzinden sonra en fazla gıda fiyatlarında artış yaşandığı, hanehalkının gıda faturalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı aktarılan açıklamada, gıda kategorisinde yenilebilir katı ve sıvı yağların maliyetinin yüzde 30 ile rekor düzeyde yükseldiği kaydedildi.

    Kanada


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